PlayStation Plus di aprile 2020: atteso per oggi l'annuncio dei nuovi giochi PS4 gratis

La scorsa settimana Sony Interactive Entertainment ha svelato per errore i giochi gratis PS Plus di aprile 2020 pubblicando un video sul canale YouTube PlayStation Access, poi rapidamente rimosso. E' passata una settimana dal leak e oggi finalmente sembra essere il giorno giusto per l'annuncio ufficiale.

Solitamente il giorno dell'annuncio è l'ultimo mercoledì del mese ma in caso di calendario sfavorevole il reveal viene rimandato al primo mercoledì del mese. In questo caso dunque l'annuncio è previsto per oggi pomeriggio alle 17:30, i giochi saranno poi disponibili per il download da martedì 7 aprile.

Non sappiamo se Sony manterrà nella lineup Instant Game Collection gli stessi giochi trapelati la scorsa settimana o se inserirà due nuovi per non rovinare l'effetto sorpresa, nel primo caso gli abbonati potranno scaricare DiRT Rally 2.0 e Uncharted 4 Fine di un Ladro.

Da notare come il leak sia stato originato da PlayStation Access, canale YouTube ufficiale per il Regno Unito, dunque i giochi in Nord America o altri paesi d'Europa potrebbero essere differenti rispetto a quelli svelati per errore. Ne sapremo di più oggi pomeriggio, quando Sony svelerà finalmente la lineup PS Plus di aprile 2020.