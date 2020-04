PlayStation Plus aprile 2020: i nuovi giochi PS4 gratis disponibili da oggi

A partire da oggi (martedì 7 aprile) sono disponibili i due nuovi giochi gratis per gli abbonati al servizio PlayStation Plus, i quali potranno scaricare a costo zero Uncharted 4 Fine di un Ladro e DiRT Rally 2.0 di Codemasters.

I due giochi saranno scaricabili dalla tarda mattinata (tra le 12:00 e le 13:00, ora italiana), l'offerta PlayStation Plus di aprile 2020 è piuttosto ricca e include una grande esclusiva AAA targata Naughty Dog e un gioco di corse che non faticherà a conquistare tutti gli amanti di questa disciplina motoristica.

Nei mesi scorsi Sony ha proposto in regalo agli abbonati PS Plus anche Uncharted The Nathan Drake Collection (include Uncharte Drake's Fortune, Uncharted 2 Il Covo dei Ladri e Uncharted 3 L'inganno di Drake) permettendo così di (ri)scoprire la serie a costo zero, alla fine dello scorso anno inoltre è stato aggiunto alla Instant Game Collection anche The Last of Us Remastered, altro gioco Naughty Dog di assoluto spessore.

Sempre nella giornata di oggi dovrebbero essere annunciati i giochi gratis PlayStation Now di aprile 2020, un leak suggerisce l'imminente arrivo di Marvel's Spider-Man, Just Cause 4 e The Golf Club 2019, restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite che non dovrebbero tardare ad arrivare.