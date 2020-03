PlayStation Plus aprile 2020: previsioni e speculazioni sui giochi gratis per PS4

Siamo arrivati a metà mese, e se ci seguite sapete bene cosa significa: è ora di fare qualche previsione sui giochi gratis di aprile 2020 per PlayStation Plus!

Questo mese gli abbonati hanno potuto aggiungere alla propria raccolta l'esclusiva Shadow of the Colossus e Sonic Forces. Sony non è affatto restia a concedere le sue IP, anche quelle di maggior successo, pertanto è possibile che accada anche il mese prossimo. Ci sentiamo ottimisti, e crediamo che la compagnia giapponese potrebbe finalmente regalare a tutti i suoi giocatori Uncharted 4: Fine di un Ladro. I motivi? Tanto per cominciare, l'avventura più recente di Drake è stata rimossa dal catalogo di PlayStation Now all'inizio di quest'anno. Inoltre, a gennaio la Instant Game Collection comprendeva Uncharted: The Nathan Drake collection, ovvero la raccolta con i primi tre capitoli della serie tirati a lucido, pertanto Sony potrebbe approfittarne e optare per la strada della continuità.

Continuiamo a puntare, inoltre, su Tom Clancy's The Division 2: sia perché è stato più volte proposto a prezzi bassissimi, sia perché in questo modo Ubisoft potrebbe aumentare la base installata e, quindi, i potenziali acquirenti della recente espansione Warlords of New York. Non ci stupiremmo inoltre se trovassimo Yakuza Kiwami 2, visto che sono trascorsi quasi due anni dalla pubblicazione e sono già stati regalati Kiwami e Yakuza 5 in passato, o Anthem, gioco che ha sicuramente bisogno di un boost alla player base in vista dell'annunciato rinnovamento. I giochi summenzionati potrebbero essere accoppiati con titoli come Mega Man 11 o magari Celeste, quest'ultimo già regalato da Microsoft in passato.

Cosa ne pensate delle nostre previsioni? Possono concretizzarsi, secondo voi? Come al solito, ci piacerebbe leggere anche le vostre speculazioni, pertanto non esitate a scriverci un commento nell'apposita sezione!