PlayStation Plus aprile 2020: svelati per errore i giochi PS4 gratis del prossimo mese!

Un errore commesso dai gestori del canale YouTube di PlayStation Access anticipa l'annuncio dei videogiochi PS4 gratis di aprile 2020 destinati agli abbonati a PlayStation Plus.

Nonostante il filmato sia stato in rete per pochi attimi prima di essere rimosso da YouTube, l'errore del portale ufficiale di PlayStation Access è stato ripreso dalla community di appassionati e, conseguentemente, ha fatto il giro del mondo rimbalzando sui social e sui siti videoludici internazionali.

In base all'anticipazione fornita dal filmato, i prossimi videogiochi gratis in arrivo nel catalogo digitale della Instant Game Collection degli utenti PS4 abbonati a PS Plus saranno Uncharted 4: Fine di un Ladro e DiRT Rally 2.0.

Sia il capolavoro di Naughty Dog che ha concluso (per adesso) la saga adventure di Nathan Drake che il simulatore di guida a tema rally di Codemasters, a voler dar retta all'anticipazione di PlayStation Access, dovrebbero essere disponibili gratis su PS4 per gli iscritti a PS Plus nella giornata di martedì 7 aprile. In attesa di ricevere una conferma o una smentita ufficiale da parte di Sony, vi lasciamo alla nostra recensione di Uncharted 4 Fine di un Ladro a firma di Francesco Fossetti e alla recensione di Dirt Rally 2.0 curata da Matteo Mangoni, con tutte le informazioni e i giudizi sui (probabili) nuovi giochi PS4 gratis in arrivo su PS Plus ad aprile 2020.