PlayStation Plus aprile 2021: annunciati i nuovi giochi gratis, c'è anche Days Gone!

Come consuetudine, l’ultimo mercoledì del mese si rinnova l’appuntamento con l’annuncio dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus. Per il mese di aprile Sony regala tre giochi per PS4 e PS5, tornando così alla normalità dopo la parentesi di marzo che ha visto ben quattro giochi gratis aggiungersi alla Instant Game Collection.

Dal 6 aprile gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare gratis Oddworld Soulstorm, Zombie Army 4 Dead War e Days Gone. Il primo è disponibile solamente in versione PlayStation 5 mentre gli ultimi due sono proposti in versione PS4 compatibile con la nuova console.

Giochi gratis PS Plus aprile 2021

Days Gone (PS4 + PS5)

Oddworld Soulstorm (PS5)

Zombie Army 4 Dead War (PS4 + PS5)

Tre giochi di alto profilo tra cui una novità assoluta, Oddworld Soulstorm sarà infatti disponibile per gli iscritti a PS Plus dal giorno del lancio, fissato proprio per martedì 6 aprile. Days Gone è già disponibile nella raccolta PlayStation Plus Collection per PlayStation 5 e potrà ora essere scaricato gratis anche dai possessori di PS4. Zombie Army 4 Dead War completa il tris proponendosi come una alternativa a Days Gone, grazie a meccaniche di gameplay più frenetiche e in generale un mood più "cattivo" rispetto al taglio cinematografico della produzione targata Sony Bend.

Siete soddisfatti dell'offerta PlayStation Plus di aprile? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.