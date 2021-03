PlayStation Plus aprile 2021: annuncio dei nuovi giochi gratis questa settimana

Questa settimana è atteso l'annuncio dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2021, ci avviciniamo alla fine del mese ed è (quasi) tempo per Sony di svelare i nuovi giochi Instant Game Collection per PS4, PS5 e magari PSVR.

A meno di cambiamenti improvvisi, l'annuncio è previsto per mercoledì 31 marzo alle 17:30 ora italiana, seguendo un calendario rodato nel corso degli anni, con rare eccezioni in caso di eventi particolari. Quali saranno i giochi PS Plus gratis di aprile 2021? Al momento abbiamo una sola certezza, il 6 aprile Destruction AllStars per PlayStation 5 verrà rimosso dal catalogo e al suo posto arriverà Oddworld Soulstorm, sempre in versione next-gen, gratis per tutti gli abbonati.

Nelle nostre previsioni sui giochi PlayStation Plus di aprile abbiamo citato Far Cry 5 e recentemente si sono aggiunte voci che vorrebbero in arrivo Sekiro Shadows Die Twice e Civilization 6 gratis con PlayStation Plus, si tratta però solamente di rumor e non ci sono conferme a riguardo. Ricordiamo che Sony sta regalando ben nove giochi gratis a tutti (senza bisogno di PlayStation Plus), la lista include titoli come Subnautica, Abzù, The Witness, Enter The Gungeon e giochi per PlayStation VR del calibro di Astro Bot Rescue Mission, Moss e Paper Beast.