PlayStation Plus aprile 2022: annunciati i nuovi giochi gratis PS4 e PS5

Sony ha finalmente annunciato i nuovi giochi PlayStation Plus gratis di aprile 2022 per PS4 e PS5, anche il prossimo mese gli abbonati potranno scaricare tre nuovi giochi, già svelati in anticipo da un leak di Dealabs a inizio settimana.

Ad aprile 2022 gli abbonati PS Plus possono mettere le mani su Hood Outlaws and Legends, Slay the Spire e Spongebob Squarepants Battle For Bikini Bottom Rehydrated.

PlayStation Plus giochi gratis marzo 2022

Hood Outlaws and Legends PS4 e PS5

Slay the Spire PS4 compatibile con PS5

SpongeBob Squarepants Battle For Bikini Bottom Rehydrated PS4 compatibile PS5

Tre giochi molto diversi tra loro, forse manca un vero e proprio blockbuster, si tratta infatti di tre titoli interessanti ma non recentissimi, tra cui un gioco AA multiplayer passato inosservato al lancio e una produzione indipendente di grande qualità, oltre all'edizione rimasterizzata di uno dei più famosi videogiochi di SpongeBob.

I nuovi giochi gratis PlayStation Plus saranno disponibili dal 5 aprile al 3 maggio, fino a lunedì 4 aprile potrete ancora scaricare i giochi PlayStation Plus gratis di marzo 2022, la lineup del mese corrente include Team Sonic Racing, Ghost of Tsushima Legends, ARK Survival Evolved e Ghostrunner. E' già disponibile per il download il primo bonus PlayStation Plus di aprile dedicato ad uno dei giochi più amati e popolari degli ultimi anni, Genshin Impact.