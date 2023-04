PlayStation Plus aprile 2023: annunciati i nuovi giochi Extra e Premium, c'è anche Kena!

Come previsto, Sony ha appena annunciato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2023 per gli abbonati Extra e Premium, anche questo mese gli iscritti ai due tier superiori di PS Plus possono scaricare nuovi giochi per PS4 e PS5.

Oltre ai giochi PlayStation Plus Essential di aprile 2023 (tra cui troviamo Tails of Iron, Sackboy Una Grande Avventura e Meet Your Maker) gli iscritti con profilo Premium o Extra possono scaricare anche Kena Bridge of Spirits, DOOM Eternal e Wolfenstein II The New Colossus, per un mese all'insegna dei classici targati Bethesda, oltre a DOOM e Wolfenstein troviamo anche Dishonored Definitive Edition e l'horror The Evil Within.

Giochi PlayStation Plus Extra e Premium aprile 2023

Kena Bridge of Spirits PS4 e PS5

Doom Eternal PS4 e PS5

Riders Republic PS4 e PS5

Wolfenstein II The New Colossus PS4

Slay the Spire PS4

Monster Boy and the Cursed Kingdom PS4 e PS5

The Evil Within PS4

Paradise Killer PS4 e PS5

Wolfenstein The Old Blood PS4

Bassmaster Fishing PS4 e PS5

Doom 1993 PS4 (PlayStation Plus Premium)

Doom II PS4 (PlayStation Plus Premium)

Doom 64 PS4 (PlayStation Plus Premium)

Doom 3 PS4 (PlayStation Plus Premium)

Dishonored Definitive Edition PS4 (PlayStation Plus Premium)

Tutti i giochi citati saranno disponibili per il download. Che cosa ne pensate di questa lineup? Siete soddisfatti o avreste preferito altri giochi? Lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione.