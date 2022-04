PlayStation Plus di aprile: nuovi giochi gratis PS4 e PS5 disponibili oggi

Dopo l'annuncio della scorsa settimana, finalmente i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2022 sono disponibili da oggi per il download su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Il PlayStation Store europeo viene aggiornato solitamente in tarda mattinata, tra le 12:00 e le 13:00 ora italiana, verso l'ora di pranzo sarà dunque possibile iniziare il download dei giochi gratis PlayStation Plus, questo mese la lineup include tre titoli: SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated, Slay the Spire e Hood Outlaws and Legends, disponibili fino al 3 maggio 2022.

In realtà SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated è già disponibile per il download sin dallo scorso weekend, probabilmente a causa di un errore dello store, in ogni caso potete approfittarne per iniziare a scaricare il gioco. Non sono invece più disponibili i giochi gratis di marzo 2022 per gli abbonati PlayStation Plus, spariscono quindi dalla Instant Game Collection i seguenti titoli: Ghost of Tsushima Legends, Ghostrunner, Team Sonic Racing e ARK Survival Evolved.

Da oggi sono disponibili anche i nuovi giochi PlayStation Now di aprile 2022, al catalogo si aggiungono quattro titoli: Outer Wilds, WRC 10 FIA World Rally Championship, Journey to the Savage Planet e Werewolf The Apocalypse Earthblood, tra gli ultimi titoli aggiunti al servizio prima della scomparsa di PlayStation Now a giugno.