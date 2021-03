PlayStation Plus aprile: nuovi giochi gratis PS4 e PS5, previsioni e speculazioni

Siamo ormai giunti a metà mese e come sempre è arrivato il momento delle previsioni sui nuovi giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2021. Abbiamo già una certezza riguardo il gioco PS5 gratis del mese, ma per quanto riguarda i giochi PS4?

Oddworld Soulstorm sarà gratis per gli abbonati PlayStation Plus ad aprile nella sola versione PS5, mentre l'edizione PS4 non potrà essere scaricata a costo zero. Sempre il prossimo mese Destruction AllStars verrà rimosso dalla lineup.

Resta da sciogliere il nodo sui giochi gratis per PlayStation 4 e un serio candidato potrebbe essere Far Cry 5, gioco Ubisoft piuttosto apprezzato e che potrebbe fungere da veicolo promozionale per Far Cry 6, in arrivo nei prossimi mesi. Seguendo lo stesso ragionamento si potrebbe pensare all'aggiunta di un gioco targato Housemarque per promuovere Returnal e magari di Rainbow Six Siege per mettere in evidenza il prossimo arrivo di Rainbow Six Quarantine/Parasite ma è anche vero che manovre di questo tipo non sono così frequenti su PlayStation Plus. C'è poi chi spera in Spyro Reignited Trilogy o Crash Team Racing Nitro Fueled ma non ci sono indizi concreti in tal senso.

Guardando poi ai giochi first party citiamo Horizon Zero Dawn Complete Edition, Days Gone e Gran Turismo Sport, si tratta di tre titoli non recentissimi e continuamente scontati sul PlayStation Store, giochi ideali per entrare a far parte del catalogo PS Plus. A marzo la lineup PlayStation Plus include quattro giochi al posto dei consueti tre, chissà che anche ad aprile Sony non possa seguire la stessa strada, proponendo un gioco extra agli abbonati.