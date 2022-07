PlayStation Plus: da Arcadegeddon a Crash 4, ecco quanto pesano i giochi di luglio

Sony ha finalmente annunciato la line up di giochi gratis per gli abbonati a PlayStation Plus Essential di luglio 2022. In attesa che i titoli diventino disponibili sullo store, scopriamo insieme tutti i dettagli relativi al loro peso.

Ecco di seguito l'elenco completo di giochi in arrivo nel catalogo mensile del servizio nella sua versione più economica e il loro spazio occupato in memoria:

Crash Bandicoot 4 It’s About Time: 45,318 GB su PlayStation 4 - 20,059 GB su PlayStation 5

45,318 GB su PlayStation 4 - 20,059 GB su PlayStation 5 Arcadegeddon: 6,5/13 GB su PlayStation 4 - 7,132 GB su PlayStation 5

6,5/13 GB su PlayStation 4 - 7,132 GB su PlayStation 5 The Dark Pictures Anthology Man of Medan: 50,586 GB su PlayStation 4

Grazie a queste informazioni, potete organizzarvi nel corso del prossimo fine settimana e liberare tutto lo spazio necessario al download dei nuovi giochi, i quali richiedono parecchi gigabyte liberi sulle memorie delle console di vecchia e nuova generazione. Per chi non lo sapesse, tutti e tre i giochi verranno resi disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus Essential, Extra e Premium a partire dal prossimo martedì 5 luglio 2022.

Non si conoscono ancora invece i dettagli sui prodotti che saranno aggiunti al catalogo dei tier Extra e Premium, sebbene si vociferi che Ratchet & Clank Rift Apart sia in arrivo nella libreria del servizio ad abbonamento Sony.