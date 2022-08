PlayStation Plus: arriva un'altra ricompensa gratis di agosto, è per un famoso sparatutto

A pochi giorni dall'annuncio dei giochi di settembre per gli utenti PlayStation Plus, ecco che arriva l'annuncio di un altro pacchetto gratuito che gli abbonati potranno scaricare a breve.

In occasione dell'annuncio della Stagione 5 di Call of Duty Vanguard e Warzone, il team di sviluppo degli sparatutto ha annunciato tramite il PlayStation Blog l'arrivo di un nuovo pacchetto bonus per tutti gli abbonati. Ci riferiamo all'esclusivo pacchetto combattimento PlayStation chiamato "Last Stand Combat Pack". Stando a quanto dichiarato sul portale ufficiale di Sony, all'interno del bundle sarà possibile trovare la skin operatore leggendaria Florentine Cover per Constanze, i progetti leggendari Noir Rose e Mulled Wine, l'orologio Sky Legend e il ciondolo per armi Sky Blue Jalopy. Pare inoltre che il DLC includa anche un emblema, un adesivo per le armi, un biglietto da visita e un gettone per attivare i Punti Esperienza Doppi della durata di 60 minuti. Il bundle dovrebbe arrivare entro la fine di questa settimana e sarà scaricabile gratuitamente dagli utenti che hanno un abbonamento ad una qualsiasi versione del servizio Sony, ovvero PlayStation Plus Essential, Extra e Premium.

A proposito dell'abbonamento, sapevate che è ora possibile scaricare una demo gratis di Rollerdrome della durata di 35 minuti grazie a PS Plus Premium?