PlayStation Plus: arriva un altro bonus a luglio, è per un popolare free to play

In uno degli ultimi post pubblicati sul PlayStation Blog, Sony ha anticipato l'arrivo di un altro pacchetto bonus per tutti gli utenti PlayStation 4 e PlayStation 5 con un abbonamento attivo a PS Plus in una qualsiasi delle sue versioni.

Il bundle gratuito di cui stiamo parlando è per Genshin Impact, dal momento che il PlayStation Plus Pack già presente sullo store targato Sony verrà resettato al momento del debutto della versione 2.8 la prossima settimana. Questo significa che mercoledì 13 luglio 2022 gli abbonati al servizio potranno visitare la sezione ricompense del PlayStation Plus e aggiungere alla raccolta il PS Plus Pack gratuito contenente i seguenti oggetti: 50.000 Mora, 20 unità di Hero’s Wit per potenziare gli eroi, 15 Mystic Enhancement Ore per migliorare le armi e 2 Fragile Resin, risorsa fondamentale per ricaricare la resina e completare le attività endgame o i boss. Va precisato che il bundle potrà essere scaricato da qualsiasi abbonato e non importa che l'abbonamento al PlayStation Plus sia Essential, Extra o Premium.

In attesa del debutto di questo DLC, vi ricordiamo che potete già correre a scaricare il primo bonus di luglio per gli abbonati a PlayStation Plus, il quale è per un popolare gioco di carte collezionabili free to play.