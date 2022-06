PlayStation Plus: arriva oggi l'annuncio dei nuovi giochi gratis di luglio

Dopo giorni di rumor, leak e speculazioni, nella giornata di oggi scopriremo finalmente i nuovi giochi gratis PlayStation Plus Essentials di luglio 2022 per PS4 e PS5. In realtà sono già noti, aspettiamo però la conferma di Sony.

Lo scorso weekend un leak ha svelato in anticipo i giochi PlayStation Plus gratis per PS4 e PS5 di luglio 2022, dal 5 luglio e fino al primo lunedì di agosto gli abbonati Essentials potranno scaricare tre giochi: Crash Bandicoot 4 It's About Time (PlayStation 5 e PlayStation 4), The Dark Pictures Anthology Man of Medan (PlayStation 4 compatibile con PlayStation 5) e Arcadeggedon (PlayStation 5 e PlayStation 4).

Si tratta di tre titoli molto diversi da loro, da sottolineare però come la qualità media sia certamente molto elevata partendo da Crash Bandicoot 4, quarto episodio della celebre serie di platform 3D con protagonisti Crash e Coco. Man of Medan è invece il primo episodio di The Dark Pictures Anthology, raccolta antologica di videogiochi horror sviluppati da Supermassive Games, team autore di Until Dawn e del più recente The Quarry.

Infine, Arcadeggedon è un gioco multiplayer che non faticherà a trovare consensi tra gli appassionati del genere. Lineup sicuramente interessante ma ancora da confermare, alle 17:30 ne sapremo di più.