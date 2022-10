PlayStation Plus: arrivano altri bonus gratis a ottobre, tutti per i free to play

Dopo aver finalmente svelato i giochi di ottobre 2022 per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium, gli abbonati al servizio Sony possono procedere con il riscatto di altri due pacchetti gratuiti.

Roller Champions

La prima ricompensa gratis è per Roller Champions, il titolo sportivo dall'animo arcade che può essere scaricato gratuitamente su tutte le piattaforme. Agli utenti PlayStation Plus di qualsiasi tier (Essential, Premium ed Extra) è stato messo a disposizione un piccolo bundle contenente alcune skin da utilizzare per la personalizzazione estetica dell'atleta. Il Pacchetto stagionale contiene infatti il corpo "Gioco azzardato" e il completo "Superstar Aneko Demone del tè".

Ecco di seguito il link utile per effettuare il riscatto sullo store digitale di Sony PlayStation:

Warframe

Il secondo pacchetto è invece dedicato a Warframe, il popolare free to play a base di ninja spaziali. Il bundle in questione è stato pubblicato in occasione di Halloween e prende il nome di Collezione Stealth Giorno dei Morti. Al suo interno possiamo trovare armi, stendardi, skin e persino un piccolo quantitativo di Platinum, la valuta premium del gioco.

Ecco l'elenco completo degli elementi inclusi nel pacchetto:

Arma Primaria Daikyu e Skin Daikyu Giorno dei Morti

Arma Secondaria Spira e Skin Giorno dei Morti Spira

Stendardo Vanquished Giorno dei Morti

Skin Liset Giorno dei Morti

Sigillo Giorno dei Morti

100 Platinum

Qui sotto trovate anche il link utile per aggiungere l'oggetto alla vostra raccolta digitale sul PS Store:

Se non volete perdervi nessuna delle ricompense gratuite, vi invitiamo a riscattare anche i pacchetti di Deathverse, eFootball 2023 e Rocket League per gli abbonati a PS Plus.