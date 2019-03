PlayStation Plus, arrivano Conan Exiles e The Surge: i nuovi giochi gratis PS4 di aprile in un video

Per i giochi gratuiti dell'offerta PS Plus di aprile, il colosso giapponese ha puntato sulla varietà, selezionando due nuove produzioni appartenenti a generi completamente differenti: stiamo parlando del gioco di sopravvivenza Conan Exiles e del soulslike futuristico The Surge.

L'identikit dei videogiochi scelti da Sony per rimpolpare la ludoteca digitale degli abbonati a PlayStation Plus su PS4 coincide infatti con due progetti piuttosto impegnativi, con un monte ipotetico di diverse decine di ore di longevità e un tasso di sfida abbastanza elevato.

The Surge, ad esempio, trae ispirazione da Dark Souls e dall'esperienza maturata dagli autori di Deck13 Interactive su Venetica e, soprattutto, su Lords of the Fallen, catapultando il giocatore in una dimensione distopica lacerata dalla contrapposizione tra gli uomini e le macchine.

Anche Conan Exiles, da par suo, promette di regalare grandi soddisfazioni agli appassionati di action adventure votati al free roaming grazie a una progressione ruolistica incisiva, a un sistema di combattimento semplice ma stratificato e a delle ambientazioni tanto asciutte quanto immersive.

Sia The Surge che Conan Exiles potranno essere scaricati gratuitamente dagli abbonati a PS Plus a partire da martedì 2 aprile su PlayStation 4 e PS4 Pro: date perciò un'occhiata al nostro nuovo Video Speciale e diteci cosa ne pensate dell'offerta ludica confezionata da Sony per il mese di aprile.