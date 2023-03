PlayStation Plus: arrivano i nuovi giochi Essentials di marzo, c'è Battlefield 2042 gratis

I nuovi giochi PlayStation Plus di marzo sono stati annunciati allo State of Play a metà febbraio, l'attesa è stata più lunga del previsto ma ora sono finalmente disponibili per il download su PlayStation 4 e PlayStation 5. Ecco quali sono i titoli in arrivo nel catalogo Essentials a partire dal 7 marzo e fino al 3 aprile.

Battlefield 2042

Code Vein

Minecraft Dungeons

Disponibile in versione PS4 e PS5,Sebbene al lancio il gioco abbia faticato ad imporsi, nel corso del tempo grazie a numerosi aggiornamenti il nuovo Battlefield ha riscosso un discreto successo e questa è sicuramente una buona occasione per provare con mano il gioco, a costo zero. Volete saperne di più? Ecco la recensione di Battlefield 2042 Un, Code Vein è una produzione targata Bandai Namco che si distingue per una storia ricca di colpi di scena e uno stile estetico ispirato a quello degli anime giapponese, con personaggi che ricordano quelli di produzioni com Sword Art Online.Un titolo ispirato e con una forte personalità, che non faticherà a conquistare gli amanti del genere, come sottolineato nella recensione di Code Vein a cura di Antonello "Kirito" Bello. Un gioco Microsoft arriva su PlayStation Plus , Minecraft Dungeons è un dungeon crawler ambientato nel blocchettoso e colorato mondo di Minecraft: siete pronti ad affrontare mostri, demoni e strane creature in grotte labirintiche e sotterranei pieni di pericolo?, da segnalare anche un sistema di progressione ispirato a quello dei giochi di ruolo tradizionali. Minecraft Dungeons può essere giocato in singolo o in cooperativa fino ad un massimo di quattro giocatori, perfetto dunque per intense partite in co-op.A metà mese arriveranno anche i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di marzo 2023 tra cui TChia (disponibile dal giorno del lancio, fissato per il 21 marzo),, Ghostwire Tokyo,e Rainbow Six Extraction.