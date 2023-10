PlayStation Plus: arrivano i giochi Extra e Premium di ottobre da scaricare

A partire da oggi, mercoledì 17 ottobre, sono disponibili per il download i nuovi giochi PS4 e PS5 di ottobre riservati agli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium, con tanti titoli da scaricare su entrambe le console Sony.

Tra i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre 2023 troviamo Gotham Knights, The Dark Pictures Anthology House of Ashes, Gungrave G.O.R.E., Outlast 2 e Alien Isolation, una selezione di titoli perfetti per Halloween, la festa più spaventosa dell'anno.

PlayStation Plus Extra e Premium

Gotham Knights | PS5 43,476 GB

Disco Elysium The Final Cut PS4 16,167 GB - PS5 8,626 GB

The Dark Pictures Anthology House of Ashes PS4 56 GB - PS5 29,364 GB

Gungrave G.O.R.E. PS4 29,878 GB - PS5 31,702 GB

Eldest Souls PS4 2 GB - PS5 865 MB

FAR Changing Tides PS4 3,394 GB - PS5 1,208 GB

Röki PS4 2,084 GB - PS5 1,271 GB

Elite Dangerous PS4 35,740 GB

Outlast 2 PS4 21,340 GB

Dead Island Definitive Edition PS4 7,169 GB

Alien Isolation PS4 20,103 GB

A questi si aggiungono poi i giochi classici riservati ai soli abbonati PlayStation Plus Premium: Tekken 6, Soul Calibur Broken Destiny, Ape Escape Academy e IQ Final. Sono già disponibili inoltre i giochi PlayStation Plus Essential di ottobre 2023: la lineup del mese include The Callisto Protocol, Weird West e Farming Simulator 22.