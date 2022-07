PlayStation Plus: arrivano i giochi di luglio, disponibili da oggi per il download gratis

Annunciati a fine giugno, i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di luglio per PS4 e PS5 sono disponibili per il download da oggi, martedì 5 luglio, e potranno essere riscattati fino al primo lunedì di agosto da tutti gli abbonati Essentials, Extra e Premium.

Cosa offre la lineup Instant Game Collection per il mese di luglio 2022? Sono tre i giochi in arrivo: Crash Bandicoot 4 It's About Time, Arcadegeddon e The Dark Pictures Anthology Man of Medan.

Il primo è l'ultimo episodio della celebre serie di giochi di piattaforme nata nel 1996 su PlayStation, Arcadegeddon è un gioco multiplayer frenetico e veloce mentre Man of Medan è il primo gioco della The Dark Pictures Anthology, antologia di storie horror realizzate dagli autori di Until Dawn e The Quarry.

Una tripletta di giochi di assoluto livello, tre titoli molto diversi tra loro pensati per accontentare una fascia di pubblico piuttosto vasta, dagli appassionati di giochi action e platform fino a coloro che cercano un gioco horror per le calde notti d'estate, senza dimenticare i giocatori che cercano esperienze multiplayer per divertirsi insieme agli amici. E' disponibile da oggi anche il primo bonus PlayStation Plus di luglio 2022 per un gioco di carte particolarmente amato dai giocatori PlayStation.