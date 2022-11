PlayStation Plus, arrivano le offerte Black Friday 2022: sconti al via questa settimana

In attesa di scoprire quali saranno i giochi PS4 e PS5 gratis con PlayStation Plus Essentials a dicembre 2022, è tempo di iniziare a risparmiare sul servizio di abbonamento di Sony.

Il colosso videoludico ha infatti già confermato che a partire da questa settimana sarà possibile approfittare delle prime offerte pensate per il Black Friday 2022. Con il Tweet che trovate in calce, il team PlayStation annuncia in particolare una promozione dedicata ai tre diversi livelli di abbonamento disponibili all'interno della cornice del servizio PlayStation Plus.

Il cinguettio annuncia che l'iniziativa promozionale prenderà ufficialmente il via con la giornata di venerdì 18 novembre 2022. A partire da questa data e per un periodo di tempo limitato, i giocatori interessati potranno abbonarsi a PlayStation Plus con uno sconto del 25% sul prezzo di listino. La promozione, come già accennato, sarà valida sia per il piano di abbonamento Essentials, sia per i più ampi pacchetti proposti da PS Plus Extra e Premium.



In attesa dell'avvio della promozione, ricordiamo agli utenti PS4 e PS5 abbonati al servizio Sony che a partire da oggi sono disponibili i giochi gratis con PS Plus Extra e Premium di novembre 2022. Tra questi ultimi, spicca l'intera saga di Kingdom Hearts, oltre a molteplici avventure di Ratchet & Clanck.