PlayStation Plus: arrivano oggi Fallout 76, Jedi Fallen Order, Axiom Verge 2 e WWE 2K22

Come ogni primo martedì del mese, sono ora disponibili per il download i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2023 oltre all'ultimo gioco Extra e Premium di dicembre per gli abbonati ai due livelli superiori.

A partire da oggi gli abbonati PlayStation Plus Essentials possono scaricare i tre nuovi giochi del mese: Fallout 76, Axiom Verge 2 e Star Wars Jedi Fallen Order. Tre giochi molto diversi tra loro ma sicuramente tre hit nei loro rispettivi generi, con due blockbuster e un indie di ottima caratura.

Fallout 76 è un MMO che negli ultimi tempi ha ricevuto numerosi aggiornamenti e per questo vi consigliamo caldamente di provare, Axiom Verge 2 è il sequel di uno dei giochi indie più acclamati degli ultimi anni. Infine, Star Wars Jedi Fallen Order è il popolare gioco d'azione di Respawn che presto vedrà l'uscita di un sequel, Star Wars Jedi Survivor, in uscita a marzo 2023.

Ma c'è di più perché sempre da oggi gli abbonati Premium ed Extra possono scaricare a costo zero WWE 2K22, il più recente gioco di Wrestling targato 2K Games e WWE, disponibile solamente per un periodo di tempo limitato. E ricordatevi che presto verranno annunciati i giochi PlayStation Plus Premium ed Extra di gennaio.