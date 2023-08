PlayStation Plus: arrivano oggi i nuovi giochi di agosto disponibili per il download

A partire dalla tarda mattinata di oggi, martedì primo agosto, sono finalmente disponibili i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di agosto 2023 pronti per il download su PS4 e PS5.

Ad agosto 2023 gli abbonati PlayStation Plus Essential, Extra e Premium possono divertirsi con PGA Tour 2K23, Dreams e Death's Door. Tre giochi molto diversi tra loro ma che sapranno accontentare gli amanti dei rispettivi generi: PGA Tour 2K23 é l'ultima versione del gioco di golf con testimonial Tiger Woods, Dreams di Media Molecule si presenta come un ricchissimo editor per dare vita ai propri sogni permettendo di creare giochi personalizzati da condividere con gli amici, mentre Death's Door é una piccola perla del catalogo Devolver Digital.

I tre nuovi giochi PlayStation Plus resteranno disponibili fino al primo lunedì di settembre, dunque avee l'intero mese di agosto per poterli riscattare, una volta aggiunti alla libreria potrete giocarci fino a quando resterete abbonati a PS Plus (qualsiasi livello).

A metà agosto inoltre Sony annuncerà i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium, il 15 agosto questi giochi lasceranno per sempre il catalogo: The Crew 2, DCL The Game, Grip, Nidhogg, Yakuza 0, Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2, 8-Bit Armies, Borderlands 3 e Carmageddon Max Damage.