PlayStation Plus: arrivano oggi i nuovi giochi Essential di settembre per PS4 e PS5

Da martedì 5 settembre sono disponibili per il download i nuovi giochi PlayStation Plus, scaricabili dagli abbonati a qualsiasi livello di PS Plus (Essential, Extra e Premium): da oggi arrivano tre nuovi giochi per PS4 e PS5 per arricchire la propria libreria software.

A settembre la lineup dei giochi PlayStation Plus Essential include Saints Row (2022), Generation Zero e Black Desert Traveler Edition, tutti e tre compatibili sia con PS4 che con PS5.

Giochi PlayStation Plus Essential settembre 2023

Saints Row PS4 e PS5

Generation Zero PS4 (compatibile con PS5)

Black Desert Traveler Edition PS4 (compatibile con PS5)

Piuttosto emblematico il caso di Saints Row: a poche ore dall'annuncio dell'aggiunta del gioco nel catalogo PlayStation Plus, Embracer Group ha comunicato la chiusura dello studio Volition, autori di Saints Row e della serie Red Faction.

Tre aggiunte sicuramente interessanti, con Saints Row che si presenta come il gioco più recente del lotto, nonostante il titolo non abbia riscosso grande successo, negli ultimi mesi lo studio ha pubblicato una serie di aggiornamenti gratuiti che vanno a migliorare l'esperienza e dunque se siete amanti del genere, vi consigliamo sicuramente un giro nel pazzo mondo di Saints Row.

E' ora disponibile anche la prima ricompensa di settembre per gli abbonati PlayStation Plus, un bonus gratis per Fortnite Capitolo 4.