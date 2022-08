PlayStation Plus: arrivano oggi i nuovi giochi gratis di agosto per PS4 e PS5

Annunciati a fine luglio, i < href="https://www.everyeye.it/notizie/playstation-plus-annunciati-giochi-gratis-agosto-ps5-ps4-600538.html">nuovi giochi gratis PlayStation Plus di agosto 2022 sono disponibili per il download a partire dal 2 agosto e resteranno scaricabili fino al primo lunedì di settembre compreso.

Sono tre i giochi che andranno ad arricchire la Instant Game Collection degli abbonati PS Plus Essentials (e di riflesso, Premium ed Extra) che a partire dalla tarda mattinata di oggi potranno scaricare senza costi aggiuntivi Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Little Nightmares e Yakuza Like A Dragon.

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 è un raccolta che include le edizioni rimasterizzate dei primi due videogiochi di skateboard con protagonista Tony Hawk, usciti rispettivamente nel 1999 e nel 2000 su PS1 e in seguito su altre piattaforme. Little Nightmares è un platform/action di stampo horror mentre Yakuza Like A Dragon segna un nuovo inizio per la serie SEGA, lasciando campo libero al nuovo protagonista Ichiban Kasuga, che prede il posto di Kazuma Kiryu. E restando in tema, vi ricordiamo che ad agosto Yakuza Zero, Kiwami e Kiwami 2 arriveranno su PlayStation Plus Premium ed Extra.

Nuovi giochi che arrivano ma non solo, perché ad agosto alcuni giochi lasceranno il catalogo PlayStation Plus Extra e Premium, a partire dal 31 agosto NBA 2K22 e WRC 10 non saranno più disponibili.