PlayStation Plus: arrivano oggi i giochi 'gratis' di aprile, correte a scaricarli!

A partire da oggi, martedì 2 aprile, sono disponibili per il download i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di aprile 2024, scaricabili ora su PlayStation 5 e PlayStation 4. Tre titoli molto diversi tra loro ma che, ne siamo certi, conquisteranno le console degli appassionati dei rispettivi genere.

Questo mese gli abbonati PlayStation Plus Essential (e di conseguenza Extra e Premium) possono scaricare gratis Immortals of Aveum, Minecraft Legends e Skul The Hero Slayer. Ricordatevi che il PlayStation Store si aggiorna nella tarda mattinata ora italiana, i giochi saranno disponibili fino a lunedì 6 maggio compreso. Non sono invece più disponibili i giochi PlayStation Plus Essential di marzo, ci riferiamo a SIFU, F1 23, Hello Neighbor 2 e Destiny 2 La Regina dei Sussurri.

Giochi PlayStation Plus aprile 2024

Immortals of Aveum : PS5 58.7 GB

: PS5 58.7 GB Minecraft Legends : PS4 7.6 GB - PS5 7 GB

: PS4 7.6 GB - PS5 7 GB Skul The Hero Slayer: PS4 3.8 GB

Oltre allo sparatutto "magico" Immortals of Aveum troviamo questo mese anche Minecraft Legends e Skul The Hero Slayer. Il primo è un FPS in Unreal Engine 5 che non ha riscosso il successo sperato ma che potrebbe trovare nuova vita nel catalogo PS Plus, il secondo è uno spin-off del gioco più venduto di sempre mentre il terzo è un gioco d'azione in Pixel Art tutto da scoprire.

