PlayStation Plus: arrivano oggi i giochi gratis di febbraio per PS4 e PS5

Dal 7 febbraio sono disponibili i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di febbraio 2023, questo mese gli abbonati PS Plus Essentials possono scaricare quattro giochi compatibili con PS4 e PS5, tra cui titoli molto popolari come Mafia e Destiny 2.

Nello specifico la lineup del mese include OlliOlli World (PS4 4.340 GB, PS5 1.760 GB), Evil Dead The Game (PS4, 9.675 GB, PS5 12.088 GB), Mafia Definitive Edition (PS4 45.332 GB) e Destiny 2 Oltre La Luce, ideale per prepararsi all'arrivo della prossima espansione del gioco Bungie, L'Eclissi, in uscita a fine febbraio.

Giochi PlayStation Plus febbraio 2023

OlliOlli World PS4 e PS5

Destiny 2 Oltre La Luce PS4 e PS5

Mafia Definitive Edition PS4

Evil Dead The Game PS4 e PS5

Si tratta di quattro giochi molto diversi tra loro ma sicuramente capaci di accontentare gli appassionati dei rispettivi generi: OlliOlli World è un gioco indie di discreto spessore, Destiny 2 Oltre La Luce è uno dei GaaS più popolari e giocati degli ultimi anni, Mafia Definitive Edition è la riedizione di un classico gioco d'azione e avventura mentre Evil Dead The Game è un gioco dalle tinte horror basato sul celebre franchise cinematogafico.

Vi ricordiamo inoltre che da maggio la PlayStation Plus Collection non sarà più disponibile dunque affrettatevi a scaricare i giochi in catalogo prima che vengano rimossi.