PlayStation Plus: arrivano oggi A Plague Tale Requiem, Evil West e Nobody Saves The World

A partire da oggi, martedì 2 gennaio, sono disponibili per il download i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di gennaio 2024: la lineup dei giochi 'gratis' del mese include A Plague Requiem, Nobody Saves The World e Evil West.

A Plague Tale Requiem

A Plague Tale Requiem per PS5 è il sequel firmato Asobo Studio dell’apprezzato A Plague Tale Innocence. Siamo ancora in una Francia dilaniata dalla guerra e dalla tremenda avanzata dei ratti, con Amicia, Hugo e compagni che raggiungono la Provenza nella speranza di iniziare una nuova vita. I sentimenti positivi lasciano presto spazio allo sconforto quando la terribile maledizione nota come Macula si risveglia nel piccolo Hugo. La protagonista insomma dovrà ancora una volta proteggerlo in un’avventura ricca di pathos, forte di un comparto grafico di spessore e piena di personaggi ben caratterizzati. L’ossatura ludica di Requiem non si discosta molto da quella di Innocence, ma non mancano alcune novità in grado di variegare un po’ gli scontri e le fasi stealth. Gli appassionati di avventure dalla forte impronta narrativa farebbero bene a tuffarsi nel mondo di A Plague Tale Requiem, perché rientra tra quelli capaci di lasciare il segno.

Evil West

In Evil West per PS4 e PS5 giochiamo nei panni di uno degli ultimi membri di un gruppo dedito all’eliminazione dei vampiri. In questa avventura al sapor di Far West che ci chiamerà a liberare gli Stati Uniti da questa tremenda minaccia dovremo eliminare i nemici con una moltitudine di strumenti, a partire dalle armi da fuoco e un guanto elettrificato. Nel corso del tempo potremo scoprire i miti e le leggende di questo mondo a tinte fosche e ottenere nuovi vantaggi per potenziare i nostri gingilli, così da diventare ancor più letali in battaglia. Non manca poi la possibilità di abbandonare il cammino del cacciatore solitario e tuffarsi negli scontri in compagnia di un amico.

Nobody Saves The World

Nobody Saves The World per PS4 e PS5 è un action RPG firmato da Drinkbox Studios, il team a cui dobbiamo il delizioso Guacamelee. A salvare il mondo di gioco da una terribile calamità troviamo un protagonista peculiare: Nessuno, un individuo di colore bianco privo di occhi o particolari tratti distintivi. Grazie a una bacchetta però l’improbabile eroe può assumere più di 15 forme differenti e ottenere così abilità e poteri distintivi. Dal topo alla bandita fino al robot, ogni aspetto ha un suo set di missioni, da completare in modo creativo. Dovremo inoltre aiutare gli abitanti di questa terra a risolvere i propri problemi e potremo farlo anche in co-op online. Insomma, se cercate un’esperienza insolita e colorata, Nobody Saves the World potrebbe fare al caso vostro.