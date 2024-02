PlayStation Plus: è arrivato il primo bonus gratis di febbraio 2024, è per un FPS

Quasi in concomitanza con l'annuncio dei giochi di febbraio 2024 per gli abbonati a PlayStation Plus Essential, Sony ha pubblicato la prima ricompensa gratuita del mese, disponibile per chiunque disponga di un abbonamento attivo ad uno qualsiasi dei tre livelli del servizio (Essential, Extra o Premium).

Ci stiamo riferendo al VOLPE Immersion Bundle, un pacchetto dedicato allo sparatutto in prima persona The Finals. Eseguendo il riscatto di questo contenuto, i giocatori possono aggiungere una serie di elementi cosmetici alla loro collezione. Più nello specifico, questo bundle include un ciondolo (VOLPE Gaze-Through), uno spray (VOLPE Instance) e le skin VOLPE Rendered per sei pezzi d'equipaggiamento (lanciafiamme, pistola, spada, fucile a pompa, torretta e scudo).

Chiunque fosse intenzionato ad accaparrarsi questi oggetti, può procedere con il riscatto del pacchetto direttamente sul PlayStation Store:

In attesa di scoprire quali saranno gli altri bonus gratuiti per gli abbonati al servizio Sony, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare il provato di The Finals, lo sparatutto free to play in cui è possibile distruggere buona parte dello scenario come nei vecchi Battlefield Bad Company.