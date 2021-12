PlayStation Plus: in arrivo un nuovo bonus gratis a dicembre

Sta per arrivare un nuovo bonus gratis per gli abbonati PlayStation Plus, tutti gli iscritti potranno scaricare gratis a dicembre un pacchetto bonus per Call of Duty Warzone Pacific e Call of Duty Vanguard, con alcuni utili bonus da utilizzare in-game.

Per festeggiare l'avvio della Stagione 1 di Call of Duty Warzone Pacific, Activision e Sony metteranno presto a disposizione un nuovo pacchetto speciale per COD per gli abbonati PlayStation Plus. Questo bundle include: skin esclusiva per l'operatore Lucas Riggs, orogetto leggendario "Blue Glitz" per il fucile a pompa, progetto leggendario "Mermaid Scale" per l'arma corpo a corpo, emblema, orologio, adesivo, biglietto da visita e un gettone Punti Esperienza Doppi della durata di 60 minuti.

Non sappiamo quando il nuovo pacchetto COD sarà disponibile, l'uscita è prevista nel corso del mese di dicembre, nel momento in cui scriviamo non è ancora scaricabile dal PlayStation Store ma il lancio potrebbe essere imminente così da sfruttare l'onda del lancio della Stagione 1.

Sono invece disponibili per il download i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di dicembre 2021, questo mese gli abbonati possono scaricare Godfall Challenger Edition, Mortal Shell e LEGO DC Super Villains, oltre ai giochi PlayStation VR gratis di novembre scaricabili fino al 3 gennaio 2022.