PlayStation Plus: in arrivo il primo bonus gratis di ottobre 2023, è per un noto FPS

Oltre a poter scaricare i nuovi giochi gratis di ottobre 2023 con PlayStation Plus Essential e tier superiori, gli utenti abbonati al servizio potranno presto riscattare anche un’esclusiva ricompensa senza costi aggiuntivi.

Stiamo parlando del Pacchetto di Combattimento 6 per Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone, che verrà pubblicato per celebrare il recente lancio della sesta stagione dei due sparatutto in soggettiva. Il bundle in questione prende il nome di Shogun e, come potete facilmente immaginare, contiene un’altra skin alternativa di Oni il cui aspetto richiama le armature dei samurai.

Come tutti gli altri Combat Pack di Modern Warfare 2, anche questo includerà anche altri contenuti come progetti per le armi, emblemi e biglietti da visita, ma al momento non sono stati diffusi i dettagli specifici su ciò che si potrà sbloccare. A dirla tutta, Activision e Sony non hanno svelato nemmeno la data d'uscita ufficiale del DLC, che in ogni caso dovrebbe arrivare nel giro di qualche giorno sul PlayStation Store, per tutti gli utenti che dispongono di un abbonamento attivo a PlayStation Plus Essential, Extra o Premium.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che non manca molto all' annuncio dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre.