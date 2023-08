PlayStation Plus: in arrivo una feature ispirata a Xbox Game Pass, secondo un insider

Quando qualcosa funziona, è solo questione di tempo prima che i competitor decidano di fare altrettanto. È quello che potrebbe accadere a breve a PlayStation Plus, che secondo la testimonianza di un insider sembra stia per accogliere una funzionalità molto apprezzata di Xbox Game Pass.

Stando a quanto riportato da Tidux, insider fortemente legato al mondo PlayStation che però non può essere considerato affidabile al 100%, Sony starebbe pensando di implementare il preload per i titoli nel catalogo del suo servizio ad abbonamento. Il post dell'utente su X (l'ex Twitter) è molto generico e non permette di comprendere se si stia riferendo a qualsiasi titolo relativo a PlayStation Plus o ai soli giochi in uscita nelle librerie dei tier Extra e Premium.

In ogni caso, se la previsione di Tidux dovesse realizzarsi, in futuro potremo iniziare a scaricare i giochi in arrivo nel catalogo con qualche giorno d'anticipo, così da iniziare a giocare sin dal momento della loro uscita. Ciò potrebbe valere anche con i prodotti come Sea of Stars che arriveranno nel servizio al day one.

In attesa di un'eventuale conferma da parte dei diretti interessati, vi ricordiamo che tra i giochi gratis di settembre con PlayStation Plus Essential potrebbe esserci l'ultimo Saints Row.