10 anni di PlayStation Plus: in arrivo il tema PS4 gratis, ecco come è fatto

Come promesso da Sony all'annuncio dell'iniziativa promozionale per i 10 anni di PlayStation Plus, sulle pagine del PlayStation Store americano è apparsa la scheda per effettuare il download del tema PS4 gratis con cui festeggiare l'anniversario del servizio in abbonamento.

Nel momento in cui scriviamo, la pagina per scaricare il tema sul PS Store italiano non è ancora attiva ma dovrebbe esserlo a breve, presumibilmente nel tardo pomeriggio o nella sera di quest'oggi, giovedì 2 luglio.

Come possiamo ammirare nel video realizzato da uno youtuber e da una gif condivisa da Wario64 su Twitter, il tema in questione riprende la stessa grafica dell'immagine celebrativa per il decimo compleanno di PS Plus, con uno sfondo di colore giallo e delle iconografie stilizzate che rappresentano i protagonisti dei videogiochi più importanti che sono stati aggiunti in questi anni al catalogo della Instant Game Collection per gli iscritti al servizio su PS3, PS Vita e PS4.

Il tema in questione, lo ricordiamo, potrà essere scaricato in via del tutto gratuita ma solo per un periodo di tempo limitato. A chi ci segue, ricordiamo poi che nel corso del prossimo fine settimana, sempre nel novero dei festeggiamenti per i 10 anni di PlayStation Plus sarà possibile accedere "gratis" (ovvero senza dover possedere un account PS Plus) al comparto multiplayer di tutti i videogiochi PS4 in catalogo dalle ore 00:01 del 4 luglio alle 23:59 del giorno successivo. Su queste pagine trovate infine la lista dei giochi PS4 gratis su PlayStation Plus di luglio 2020.