PlayStation Plus "Aspetta Te" nella nuova campagna promozionale di Sony

Dopo aver discusso dell'evoluzione di PlayStation Now e della volontà di portare lo stesso PS Now su PS5, le alte sfere di Sony Interactive Entertainment lanciano una nuova campagna pubblicitaria per invogliarci a connetterci agli altri utenti PS4 attraverso PlayStation Plus.

Tra i giochi scelti da Sony per spingerci a "scendere in campo online" per raggiungere i milioni di utenti PS Plus, troviamo l'action ruolistico Monster Hunter World, lo sparatutto Call of Duty Modern Warfare, il looter shooter a mondo aperto Borderlands 3 e il simulatore calcistico FIFA 20.

Il tema della campagna promozionale con cui il colosso tecnologico giapponese si prepara per la ricca finestra commerciale autunnale e invernale, quindi, ricorda a tutti i giocatori PlayStation 4 che l'esperienza multiplayer e social ottenibile con l'abbonamento a PlayStation Plus "aspetta te".

Tutto questo, mentre rimaniamo (in)pazientemente in attesa di scoprire quali saranno i giochi PS4 gratis di PS Plus a novembre: nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro approfondimento sui videogiochi PS Plus di ottobre, ossia la celebre Remastered di The Last of Us (con il gioco base e l'espansione Left Behind) e il criticato gioco di baseball MLB The Show 19.