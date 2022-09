PlayStation Plus: aspettando i giochi gratis di ottobre, ecco una nuova ricompensa gratis

Oggi pomeriggio Sony annuncerà i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di ottobre 2022, nel frattempo vi segnaliamo la disponibilità di un nuovo pacchetto bonus per tutti gli abbonati PS Plus, già disponibile per il download gratis.

Parliamo del Pacchetto riparazione satellite PlayStation Plus di Fall Guys, un bundle che include skin e Kudos, nello specifico:

Meccanico spaziale (costume intero)

Ingegnere orbitale (costume intero)

Decollo (festeggiamento)

2300 Kudos

Non ci sono limitazioni legate alla data di scadenza del pacchetto e non sappiamo fino a quando resterà disponibile, se siete interessati però vi consigliamo di scaricarlo o aggiungerlo velocemente alla vostra libreria prima che venga rimosso.

Nel frattempo restiamo in attesa dell'annuncio dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus per PS4 e PS5 di ottobre, non sono ancora usciti leak e anticipazioni di alcun tipo, nelle nostre previsioni sui nuovi giochi PlayStation Plus gratis abbiamo citato Scarlet Nexus, giochi sportivi come NHL 22 o PGA Tour 2K21 e un gioco della serie LEGO Batman, ma trattandosi del mese di Halloween non possiamo escludere l'aggiunta in catalogo di un gioco a tema horror.

Non è chiaro se Sony annuncerà nello stesso momento i giochi Essentials, Premium e Extra o se questi ultimi verranno rivelati più avanti all'inizio di oggi, nelle prossime ore avremo un quadro più chiaro della situazione.