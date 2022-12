PlayStation Plus: atteso per oggi l'annuncio dei giochi gratis di gennaio

Finalmente ci siamo, oggi pomeriggio Sony confermerà i giochi PlayStation Plus gratis di gennaio 2023, già trapelati da un leak poco prima di Natale, nella seconda parte del pomeriggio avremo la conferma (o meno) sull'arrivo dei giochi leakati nei giorni scorsi.

Secondo un leak tra i nuovi giochi PlayStation Plus di gennaio 2023 per PS4 e PS5 per gli abbonati PlayStation Plus Essentials ci sarebbero Star Wars Jedi Fallen Order, Fallout 76 e Axiom Verge 2.

Giochi gratis PlayStation Plus gennaio 2023

Fallout 76 PS4

Star Wars Jedi Fallen Order PS5 e PS4

Axiom Verge 2 PS5 e PS4

Si tratta sicuramente di tre giochi interessanti, oltre ad una produzione indie di discreto spessore troviamo un gioco single player acclamato da pubblico e critica e un gioco multiplayer come Fallout 76, migliorato nel corso degli anni con aggiornamenti, espansioni e update che hanno aggiunto molti contenuti e nuove modalità.

Non ci resta dunque che attendere poche ore, l'annuncio dei giochi PlayStation Plus gratis di gennaio 2023 è previsto per il 28 dicembre alle 17:30 ora italiana, seguendo uno schema ormai ampiamente collaudato. I giochi saranno poi disponibili per il download dal primo martedì di gennaio su PS4 e PS5 e resteranno scaricabili per tutto il mese fino al primo lunedì di febbraio.