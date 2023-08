PlayStation Plus: aumenta il prezzo dell'abbonamento annuale, mossa rischiosa per Sony?

Come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia di un aumento di prezzo per l'abbonamento annuale PlayStation Plus Essential, Extra e Premium. Dal 6 settembre 2023 la sottoscrizione 12 mesi costerà di più mentre non ci sono variazioni per gli abbonamenti mensili e trimestrali.

Sony fa sapere che "questo adeguamento del prezzo ci consentirà di continuare a offrire giochi di alta qualità, vantaggi e valore aggiunto al vostro servizio di abbonamento PlayStation Plus", dal settembre l'abbonamento PlayStation Plus Essential 12 Mesi costa 71.99 euro, l'abbonamento PlayStation Plus Extra 12 Mesi 125.99 euro e l'abbonamento PlayStation Plus Premium 12 Mesi 151,99 euro.



Prezzo PlayStation Plus

PlayStation Plus Essential 12 Mesi 71,99 euro

PlayStation Plus Extra 12 Mesi 125,99 euro

PlayStation Plus Premium 12 Mesi 151,99 euro

Ad oggi il listino di PlayStation Plus 12 mesi prevede un prezzo di 59.99 euro per l'abbonamento Essential, 99.99 euro per PlayStation Plus Extra e 119.99 euro per PlayStation Plus Premium, un aumento dunque in realtà non di poco conto considerando che(PS Plus Premium)."Ma dai si tratta di pochi euro al mese" direte voi, chiaro che un aumento di prezzo non fa piacere a nessuno indipendentemente dalla cifra, ma in questo caso ci poniamo una domanda:Negli Stati Uniti gli abbonati non crescono e anzi i numeri di PlayStation Plus che Xbox Game Pass sembrano essere in stallo , con Sony che non ha comunicato il numero aggiornato di abbonati durante l'ultima riunione finanziaria con gli azionisti.Al 30 aprile 2023, PlayStation Plus aveva 47.4 milioni di iscritti in tutto il mondo e ad oggi non sappiamo quanto nuovi abbonati ci siano stati nell'ultimo trimestre. In linea generale, tutti i principali player del mercato si trovano a fare fronte ad un calo di iscritti per i propri servizi a pagamento.E questo e' sicuramentee il recente sembra quasi voler evidenziare la volontà di "spremere" il più possibile gli attuali iscritti piuttosto che conquistare nuovi abbonati, come dimostra la mancanza di promozioni per i nuovi abbonati.Chiaramente è ancora troppo presto per capire che impatto avrà questo aumento sul numero di abbonati PlayStation Plus. Voi cosa ne pensate?