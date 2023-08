PlayStation Plus aumenta di prezzo! Rincari in arrivo per Essential, Extra e Premium

Contestualmente alla presentazione dei nuovi videogiochi PS Plus di settembre, dalle colonne del PlayStation Blog arriva anche l'annuncio dell'imminente aumento di prezzo delle sottoscrizioni annuali ai tier Essential, Extra e Premium al servizio in abbonamento di Sony.

A renderlo noto sono gli stessi esponenti di Sony Interactive Entertainment precisando come "a partire dal 6 settembre aumenteremo il prezzo degli abbonamenti di 12 mesi a PlayStation Plus a livello globale per tutti i tier. Questo adeguamento del prezzo ci consentirà di continuare a offrire giochi di alta qualità e vantaggi a valore aggiunto al vostro servizio in abbonamento legato a PlayStation Plus".

In funzione della decisione presa da Sony, ecco i nuovi prezzi di PlayStation Plus Essential, Extra e Premium a partire dal 6 settembre:

PlayStation Plus Essential - 79.99 dollari | 71,99 euro | 59.99 sterline| 6,800 yen

- 79.99 dollari | | 59.99 sterline| 6,800 yen PlayStation Plus Extra - 134.99 dollari| 125,99 euro | 99.99 sterline | 11,700 yen

- 134.99 dollari| | 99.99 sterline | 11,700 yen PlayStation Plus Premium - 159.99 dollari | 151,99 euro | 119.99 sterline | 13,900 yen

Sony ci tiene inoltre a precisare che i nuovi prezzi a listino per le sottoscrizioni annuali a PS Plus continueranno ad essere proposti a una tariffa scontata rispetto all'acquisto degli abbonamenti da 1 o 3 mesi. E voi, cosa ne pensate di questo rincaro di PS Plus? Fatecelo sapere con un commento.