PlayStation Plus aumenta di prezzo: Sony vola in borsa dopo l'annuncio

Ha fatto molto discutere l'aumento di prezzo per PlayStation Plus, i cui abbonamenti annuali per Essential, Extra e Premium diverranno più cari a partire dal 6 settembre. La controversa decisione sembra tuttavia aver avuto conseguenze molto positive per Sony in borsa.

Il valore del colosso nipponico è infatti aumentato del 3,4%, con un picco delle azioni pari a 12.535 yen, all'incirca ad 80 euro. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il boom in borsa sarebbe legato proprio all'aumento del prezzi per gli abbonamenti annuali del PlayStation Plus. Per l'analista Amit Garg della CLSA "l'aumento dei prezzi consentirà a Sony di guadagnare 378 milioni di dollari in più all'anno, senza contare le vendite gli incassi relativi alle vendite dei videogiochi. Si tratta di un segnale importante che fa pensare ad altri possibili modifiche nei prezzi in ottica futura".

In tal senso anche Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, è stato chiaro: Sony è sempre pronta a valutare cambi di prezzo anche per PlayStation Plus se considerati giustificati o necessari, pertanto non è da escludere che in futuro altre modifiche al rialzo per il servizio in abbonamento possano verificarsi.

Nel frattempo sono stati annunciati i giochi PlayStation Plus di settembre 2023, che vedono in Saints Row il gioco di punta per questo mese.