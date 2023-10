PlayStation Plus: l'aumento di prezzo necessario per 'rendere grande il servizio'

Lo scorso agosto ha fatto discutere l'aumento di prezzo per PlayStation Plus, nello specifico per l'abbonamento annuale di tutti i tier disponibili (Essential, Extra e Premium) divenuto poi effettivo il 6 settembre 2023. A distanza di circa due mesi dall'annuncio dei rincari, Eric Lempel di PlayStation è tornato sulla questione.

Nel corso di un'intervista con Barron's, al Senior vice president e Head of global marketing, sales & business operations di PlayStation è stato chiesto cosa ne pensasse della reazione negativa della community agli aumenti decisi da Sony: per il dirigente si è trattata di una mossa necessaria in quanto "vogliamo rendere grande il PlayStation Plus. Con la ripartenza dell'anno scorso attraverso l'introduzione dei tier, tanti consumatori hanno riconosciuto che c'è molto valore in PlayStation 5".

Lempel ha poi aggiunto che "come qualunque altra cosa al mondo, ci siamo soffermati sulla nostra offerta e l'abbiamo adattata alle condizioni del mercato. Sono felice di dire che, a differenza di molti altri servizi in abbonamento disponibili, per diversi anni non abbiamo toccato i prezzi del PlayStation Plus nell'85% del mondo, dunque questa è stata la prima volta che abbiamo fatto qualcosa del genere".

Sempre nel corso della stessa intervista, Lempel ha parlato anche del confronto tra PlayStation Plus e Xbox Game Pass, soffermandosi nel dettaglio sull'offerta Sony rispetto ai concorrenti.