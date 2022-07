PlayStation Plus batte Game Pass (e non solo) in USA, secondo un sondaggio

Sono sempre di più i videogiocatori che scelgono di affidarsi ai servizi per fruire della propria passione preferita. I principali produttori di console e le altre aziende del settore lo sanno fin troppo bene, dunque continuano a puntare su questo segmento.

Ad oggi, la scelta è incredibilmente vasta ed è in grado di appagare le esigenze di qualsiasi tipo di fruitore.. ma vi siete mai chiesti qual è il servizio preferito dai videogiocatori? È davvero difficile dirlo in mancanza di dati ufficiali per ognuno di essi, ma un sondaggio di Statista presentato da Augusta Free Press ha tentato di dare una risposta a questa domanda, seppur contestualizzata al solo mercato USA

L'agenzia ha intervistato un totale di 1099 videogiocatori statunitensi, chiedendo loro quali sono i servizi nei quali hanno investito il proprio denaro nel corso dell'ultimo anno. Nel campione selezionato, l'accoppiata PlayStation Plus/Now è risultata essere quella di maggior successo, dal momento che il 41% dei giocatori intervistati ha scelto almeno uno dei due. Seguono Amazon Prime/Luna con il 39%, Xbox Game Pass/Live Gold con il 37%, Google Play Pass con il 37%, Netflix Games con il 33% e così via. Il grafico in calce a questa notizia fornisce una panoramica completa.

Le percentuali all'interno dell'intera popolazione di gamer, chiaramente, potrebbero essere differenti, dal momento che, per quanto rappresentativo, il campione scelto è comunque limitato. Sondaggi del genere vanno sempre guardati con occhio critico e mai presi per certezza assoluta. Bisogna inoltre considerare che PlayStation Plus è andato incontro ad una profonda ristrutturazione in queste settimane, inglobando Now e variegando la sua offerta con tre differenti tier: l'impatto di questa novità non è visibile nel sondaggio.

L'unico dato davvero certo, è rappresentato dal totale di 47,6 milioni di abbonati a PlayStation Plus (in tutto il mondo) fornito da Sony durante l'ultimo report finanziario. A proposito di Plus, avete già visto quali sono i giochi gratis di agosto 2022 per PS4 e PS5?