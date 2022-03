PlayStation Plus: Benji-Sales non è convinto ma Jason Schreier aveva messo le mani avanti

L'analista Benji-Sales non è rimasto troppo convinto dall'annuncio del nuovo abbonamento PlayStation Plus, i tre piani ideati da Sony servirebbero a suo avviso solamente "a far pagare di più" spingendo i giocatori a optare per i tier più cotosi.

"Il nuovo PlayStation Plus spinge sostanzialmente verso gli abbonamenti più costosi, è un modo per aumentare il prezzo medio degli abbonamenti e non necessariamente per generare nuovi abbonati. Non è abbastanza per attirare nuovi utenti ma gli utenti attuali potrebbero effettuare l'upgrade, da qui l'aumento dei guadagni."

Benji-Sales è deluso dal nuovo PlayStation Plus e sulla questione è intervenuto anche Jason Schreier, ricordando a tutti che in realtà le caratteristiche del nuovo abbonamento erano già note, lo stesso Schreier aveva rivelato tutte le informazioni a dicembre in anteprima assoluta. Non c'è nulla di cui stupirsi quindi, tutte le informazioni rivelate in anticipo si sono rivelate esatte quindi il pubblico sapeva cosa aspettarsi già dai rumor dei mesi scorsi.

PlayStation Plus Extra e Premium debutteranno a giugno 2022, l'abbonamento base (rinominato Essentials) resterà invariato mentre PlayStation Now scomparirà del tutto e verrà integrato in PlayStation Plus. Non ci saranno invece i giochi al day one stile Game Pass, come già ripetuto e sottolineato più volte da numerosi insider.