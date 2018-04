PlayStation Plus: Beyond Due Anime e Rayman Legends tra i giochi gratuiti di maggio 2018

Sony Interactive Entertainment ha appena svelato i titoli che i giocatori abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare in maniera completamente gratuita nel corso del mese di maggio 2018.

Anche questo mese i giocatori in possesso di una PlayStation 4 potranno scaricare due titoli dall'indubbio rilievo, come Beyond Due Anime di Quantic Dream e Rayman Legends di Ubisoft. Il primo, in particolare, rappresenterà un degno antipasto in attesa della portata principale, quel Detroit: Become Human degli stessi autori atteso per il 25 maggio in esclusiva per la console di Sony.

Ecco a voi la lineup al completo:

Beyond: Due Anime (PS4)

Rayman Legends (PS4)

Risen 3: Titan Lords (PS3)

Eat Them (PS3)

King Oddball (PS Vita)

Furmins (PS Vita)

Tutti e sei i titoli potranno essere scaricati a partire dal pomeriggio di martedì 1 maggio 2018. Lo stesso giorno verranno rimossi dalla Instant Game Collection Mad Max, Trackmania Turbo e gli altri giochi gratuiti di aprile. Per l'occasione, Sony Interactive Entertainment ha anche pubblicato il trailer di presentazione che potete ammirare in cima a questo articolo. Cosa ne pensate delle proposte di questo mese? A quali titoli giocherete?