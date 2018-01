PlayStation Plus: BioShock Infinite e Disgaea 5 tra i nuovi giochi gratis in Giappone

Come riportato da PSU,ha annunciato oggi la line-up Instant Game Collection per gli abbonati giapponesi al servizio

La line-up include sei diversi titoli: Aaero (PS4), R-Type Dimensions (PS3), Starblood Arena (PlayStation VR), The Last Blade (PS4/PS Vita), BioShock Infinite (PS3), Disgaea 5 (PS4) e Ratchet & Clank (PS4), tutti scaricabili gratis dagli abbonati fino al 6 marzo 2018.

Ricordiamo che la line-up occidentale PlayStation Plus include invece Batman The Telltale Series (PS4), Deus Ex Mankind Divided (PS4), StarBlood Arena (PSVR), That's You! Dimmi Chi Sei? (PS4), Sacred 3 (PS3), The Book of Unwritten Tales 2 (PS3), Psycho-Pass Mandatory Happiness (PS Vita) e Uncanny Valley (PS Vita e PlayStation 4). Cosa ne pensate delle due offerte Plus di gennaio?