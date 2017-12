PlayStation Plus: BioShock, Knack e Ratchet & Clank tra i nuovi giochi gratis in Asia

ha svelato i giochi della Instant Game Collection di dicembre per gli abbonati al servizio. Una line-up molto diversa rispetto a quella occidentale, che include alcuni titoli molto amati come

Nello specifico, la lista completa dei nuovi giochi IGC per il mercato asiatico include Knack e Ratchet & Clank per PlayStation 4, The Last Blade 2 e Dungeon Punks per PS4/PS Vita, Until Dawn Rush of Blood per PlayStation VR, BioShock e Zombie Driver HD pr PlayStation 3.

La line-up europea è invece molto diversa e include Darksiders II Deathinitive Edition (PS4), Kung Fu Panda Scontro Finale delle Leggende Leggendarie (PS4), That's You! Dimmi Chi Sei? (PS4), Xblaze Lost Memories (PS3), Syberia Collection (PS3), Forma.8 (PS Vita & PS4) e Wanted Corp (PS Vita). L'unico gioco in comune resta dunqu Until Dawn Rush of Blood per PS VR. Cosa ne pensate della Instant Game Collection di dicembre per il mercato asiatico?