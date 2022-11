PlayStation Plus e Black Friday: in arrivo un sconto del 25% per tutti i tier?

In base alle indiscrezioni fatte rimbalzare in rete dal noto insider billbill-kun di Dealabs, tra le attesissime offerte del Black Friday 2022 su PS Store ci sarà spazio anche per degli importanti sconti che, a suo dire, coinvolgeranno tutti i tier di PlayStation Plus.

Le promozioni del Venerdì Nero che ci attendono per la seconda metà di questa settimana, lo ricordiamo, sono le prime a verificarsi dal lancio del nuovo PlayStation Plus, di conseguenza è interessante capire se Sony intenda o meno coinvolgere nei propri sconti del Black Friday 2022 anche i pacchetti di abbonamento ai tier Essential, Extra e Premium.

Ebbene, stando ai curatori di Dealabs per tutta la durata delle offerte del Black Friday 2022 avremo l'opportunità di risparmiare sull'acquisto dei codici per gli abbonamenti annuali a tutti i tier di PlayStation Plus. A detta della 'gola profonda', lo sconto applicato da Sony dovrebbe essere del 25% per tutte le tipologie di abbonamento.

Il leaker riferisce quindi che dal 18 al 28 novembre i prezzi per le sottoscrizioni annuali a PS Plus Essential, Extra e Premium da PlayStation Store su PS4 e PS5 passeranno rispettivamente a 44,99, 74,99 e 89,99 euro. La conferma a questa e alle altre anticipazioni sui Saldi Black Friday del PS Store l'avremo nella giornata di venerdì 18 novembre, insieme all'elenco completo degli sconti per videogiochi, contenuti aggiuntivi e, appunto, pacchetti di abbonamento.