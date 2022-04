PlayStation Plus e il blocco delle estensioni: Sony spiega tutte le novità

Negli ultimi giorni vi abbiamo segnalato lo strano comportamento del PlayStation Plus, il quale non sembra più essere estendibile tramite l'utilizzo delle carte prepagate. A distanza di qualche giorno dall'inizio dei problemi, Sony ha aggiornato le FAQ sul sito ufficiale (per ora solo in lingua inglese) per svelare le ultime modifiche al servizio.

Ecco di seguito tutti i dettagli sul perché i codici non sono attualmente funzionanti:

"Se sei già un abbonato a PlayStation Plus o PlayStation Now, a causa della preparazione dei cambiamenti che stiamo per apportare al servizio non sarai in grado di riscattare un voucher fino a quando il tuo abbonamento attuale scadrà o verrà disattivato, oppure fino al momento in cui il nuovo PlayStation Plus sarà disponibile nella tua regione. Non preoccuparti, il tuo codice è ancora valido."

"Se sei abbonato a PlayStation Plus o a PlayStation Now, i voucher che riscatterai verranno convertiti in base al piano di abbonamento attivo al momento dell'inserimento del codice, così che abbia un valore equivalente al costo del voucher. Per esempio, 1 mese di PlayStation Plus corrisponde a 3 settimane di PlayStation Plus Extra o a 2,5 settimane di PlayStation Plus Premium."

A breve dovrebbe inoltre essere pubblicata una tabella che aiuterà i giocatori a comprendere il sistema attraverso il quale i codici verranno convertiti. Al momento la pagina indicata sul sito ufficiale riporta ad una pagina inesistente anche nella versione in lingua inglese ed è probabile che Sony sia in fase di aggiornamento di tutte le regole relative al nuovo servizio.

