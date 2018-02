PlayStation Plus: Bloodborne e Ratchet & Clank tra i giochi gratis di marzo

ha finalmente annunciato i giochi che gli abbonati alpotranno scaricare senza alcun costo aggiuntivo nel corso del mese di marzo 2018.

Questo mese l'offerta appare decisamente corposa: gli utenti PlayStation 4 possono scaricare Bloodborne, eccellente titolo di From Software uscito esclusivamente sulla console di Sony, e Ratchet & Clank, remake del primo capitolo a cura di Insomniac Games. Grazie alla funzionalità di cross-buy, sull'ammiraglia di casa Sony è possibile scaricare anche Mighty No. 9, Claire: Extended Cut e Bombing Busters.

Questa la lista completa:

Bloodborne (PS4)

Ratchet and Clank (PS4)

Legend of Kay Anniversary (PS3)

Mighty No. 9 (PS3 e PS4)

Claire: Extended Cut (PS Vita e PS4)

Bombing Busters (PS Vita e PS4)

I giochi sopracitati saranno disponibili al download a partire dal pomeriggio di martedì 6 marzo 2018. Lo stesso giorno, verranno eliminati dalla Instant Game Collection Knack, RiME e gli altri giochi gratis di febbraio. In apertura trovate il trailer di presentazione per tutti i titoli. Cosa ne pensate dell'offerta di Sony per il mese di marzo?

La casa giapponese, infine, ha specificato che a partire dall'8 marzo 2019, la lineup mensile non includerà più titoli per PlayStation 3 e PlayStation Vita, e si focalizzerà esclusivamente su PlayStation 4. La decisione non avrà alcun effetto sui titoli già aggiunti alla raccolta in passato, che continueranno ad essere disponibili per gli utenti con una sottoscrizione Plus attiva.