PlayStation Plus: nuovo bonus disponibile a sorpresa per il mese di aprile

Nei giorni scorsi gli abbonati PlayStation Plus hanno ricevuto un pacchetto da 50 biglietti gratis per Yu-Gi-Oh Master Duel, oggi a sorpresa è stato pubblicato un secondo contenuto bonus per il mese di aprile, già disponibile per il download.

Parliamo del Pacchetto PlayStation Plus gratis per Rocket League, un DLC che include quattro oggetti unici per la personalizzazione del proprio bolide:

Ruote Clodhopper Plus

Turbo Onda Virtuale Plus

Topper ROBO-Visor Plus

Adesivo Errore di Scudo Plus

Non sappiamo fino a quando il pacchetto resterà disponibile ma essendo stato appena pubblicato, resterà sicuramente scaricabile almeno per tutto il mese corrente. Sono già disponibili anche i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2022, fino al 3 maggio tutti gli iscritti PS Plus possono scaricare Slay the Spire, Hood Outlaws and Legends e SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated, tutti compatibili sia con PS4 che con PS5.

A partire da giugno PlayStation Plus subirà un profonda trasformazione con il debutto dei piani di abbonamento Extra e Premium in aggiunta al livello Essentials, gli ultimi due daranno accesso ad una libreria di giochi classici per PS1, PS2, PS3 (in streaming), PS4, PS5 e PSP, con vari bonus aggiuntivi per gli iscritti Premium, tra cui l'accesso alle versioni di prova dei giochi, stile EA Access.