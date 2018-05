Playstation Plus Bonus: due mesi di Ticket Serie Televisive su Now TV a prezzo ridotto

Come ormai ben saprete, oltre ai giochi della Instant Game Collection, Sony offre come parte dell'abbonamento al Playstation Plus una serie di vantaggi e sconti non legati strettamente al mondo del gaming, i cosiddetti Playstation Bonus.

Per il mese di maggio, Sony ci propone due mesi di abbonamento al Ticket Serie TV di Now TV a prezzo scontato, solo 2 euro mensili (invece che 9.99 euro). Per approfittare dell'iniziativa, non dovete fare altro che andare su PlaystationBonus.com, cliccare su "Scopri di più", effettuare l'accesso con il vostro account Playstation e scaricare il file che include il codice di attivazione dell'offerta da inserire sul sito di Now TV. Avete tempo fino al 15 giugno per effettuare il download del codice, che sarà utilizzabile solo una volta entro e non oltre i 15 luglio 2017. Allo scadere del secondo mese, il costo mensile del Ticket Serie Tv tornerà a 9.99 euro, ricordiamo che l'abbonamento è disattivabile in qualunque momento. La promozione è valida solo per coloro che non sono in possesso di nessun Ticket.

Rimanendo in tema Playstation Plus, vi ricordiamo che sono disponibili per il download i giochi di maggio della Instant Game Collection, ovvero Beyond: Due Anime, Rayman Legends, Risen 3: Titan Lords, Eat Them, King Oddball e Furmins.