PlayStation Plus: nuovo bonus a fine febbraio, già disponibile per il download gratis

Dopo aver annunciato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di marzo 2022, Sony ha pubblicato sul PlayStation Store un nuovo bonus gratis per gli abbonati, disponibile solamente per un periodo di tempo limitato.

Tutti gli abbonati possono scaricare a costo zero il nuovo Pacchetto Combattimento Beach Bum per Call of Duty Warzone Pacific come regalo per festeggiare l'inizio della Stagione 2. Ma cosa include questo DLC per COD Warzone? Ecco la lista dei bonus che è possibile ottenere scaricando il contenuto aggiuntivo, tra skin, progetti, emblemi e un gettone PE doppi.

Skin Operatore leggendaria per Wade Jackson

Progetto arma fucile d'assalto leggendario

Fucile a canna liscia leggendario

Emblema epico

Orologio epico

Portafortuna epico

Biglietto da visita epico

Gettone PE doppi da 60 minuti

Potete scaricare Call of Duty Warzone Pacchetto Combattimento Beach Bum gratis dalla sezione PlayStation Plus del PlayStation Store, il pacchetto sarà disponibile per un periodo limitato non meglio specificato, dunque se siete interessati riscattatelo subito prima che sia troppo tardi.

A marzo gli iscritti al servizio PlayStation Plus possono scaricare gratis quattro nuovi giochi per PS4 e PS5 tra cui Ghost of Tsushima Legends, Team Sonic Racing, ARK Survival Evolved e Ghostrunner, a questi si aggiunge GTA Online per PS5 gratis, disponibile dal 15 marzo insieme alla versione next-gen di Grand Theft Auto V per PlayStation 5.